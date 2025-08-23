El 17 de junio de 2002 es una fecha que sigue doliendo mucho a los aficionados mexicanos. Aquel día, más de uno ya visualizaba el pase al anhelado quinto partido de un Mundial, pero todas esas expectativas se tornaron en frustración, tristeza y mucha impotencia.

México se encontró con Estados Unidos en los Cuartos de Final de Corea-Japón, lo que hacía pensar que Javier Aguirre y sus dirigidos no tendrían problemas para acceder a la siguiente ronda. Esa confianza desbordada parece que también contagió a los futbolistas, quienes dieron el peor partido en la justa y quedaron eliminados.

Lee también Javier Aguirre da lista de convocados para el 'microciclo' del Tri; Germán Berterame es la sorpresa

¿Javier Aguirre lloró por la eliminación?

Luego de que la Selección Mexicana fue eliminada del Mundial de Corea-Japón 2002 a manos de Estados Unidos, la actuación del equipo fue calificada como un auténtico ‘fracasotote’.

Javier Aguirre fue señalado como el principal culpable de la humillación a manos del acérrimo rival. Es por es emotivo que muchos no entienden por qué ha dirigido al Tri en un par de proceso más.

En su tercera vez en el banquillo del equipo verde, Javier Aguirre ya confesó en una ocasión que tras caer ante las Barras y las Estrellas no pudo contener las lágrimas, segunda y última vez que le ocurrió en su carrera de entrenador.

Brian McBride anotó el primer gol en contra de México en Octavos de Final del Mundial de Corea-Japón 2002. Foto: @FIFAcom

"La peor derrota de mi carrera quizá sea con los americanos en 2002. Yo he llorado dos veces en el futbol, una de tristeza y otra de alegría y esa noche fue terrorífica, fue de mis peores partidos, peores momentos, peores decisiones y pagué el precio por ello, me 'autoexilié' en España y volví hasta 2009, tuve la fortuna de ganarle tres veces, le gané en previo a ese Mundial, les gané en el Azteca, en la Copa Oro, 3-1, pero esta es la que duele”, recordó el Vasco.

Aguirre sabe que tiene cuentas pendientes con el cuadro nacional. Ve la Copa del Mundo de 2026 como la oportunidad de dejar atrás los fracasos de 2002 y 2010 hacer historia el próximo año.