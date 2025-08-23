Luego de más de 60 años sin que la Selección Mexicana recurriera a un futbolista naturalizado, Javier Aguirre terminó con esa tradición en 2002 de cara al Mundial de Corea-Japón, cuando decidió llamar a Gabriel Caballero, tema que en su momento generó mucho revuelo y controversia.

En su segundo proceso frente al cuadro nacional repitió esa decisión, ahora con Guillermo Franco, que no pasaba por su mejor momento y aun así fue titular por encima de Chicharito Hernández en Sudáfrica 2010. Parece que para la Copa del Mundo de 2026 podría contemplar hasta a dos nacionalizados.

¿Qué naturalizados ha convocado Aguirre con México?

La primera ocasión que Javier Aguirre llamó a un naturalizado como entrenador de la Selección Mexicana se dio en el Mundial de Corea-Japón 2002. Gabriel Caballero, jugador que era de toda su confianza cuando dirigió al Pachuca, fue convocado para la Copa del Mundo.

Caballero pasó sin pena ni gloria, incluso perdió la titularidad y terminó relegado a la banca. Pasan los años y algunos siguen recriminando al Vasco que prefirió al argentino sobre el Tato Noriega, quien podía haber ocupado ese lugar.

La segunda vez que Aguirre tomó en cuenta a un nacionalizado fue con Guillermo Franco, que por ese entonces jugaba en el West Ham de la Premier League. El exdelantero de Rayados viviría su segundo Mundial en Sudáfrica 2010 tras su paso gris en Alemania 2006.

Germán Berterame es el último naturalizado que ha sido convocado a la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Franco no anotó un solo gol en las dos justas que encaró con México. En la que jugó en tierras africanas fue señalado, ya que tapó a Javier Hernández, recién fichado por el Manchester United y que había sido campeón de goleo con Chivas en el futbol mexicano.

En ese mismo proceso también contempló a Matías Vuoso, que en la etapa de Sven-Goran Eriksson había sido requerido. El Toro únicamente fue usado en un encuentro de carácter amistoso ante Australia en 2010.

Finalmente, Julián Quiñones y Germán Berterame son los dos naturalizados que ha llamado en su proceso rumbo al Mundial 2026. Podrían ser contemplados los dos o quizás ninguno. El Argentino no encuentra regularidad en Monterrey y el colombiano tuvo diferencias con el Vasco en la pasada Copa Oro.