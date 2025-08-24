El futbol a nivel de clubes se ha reactivado tras la pausa de verano. Las competencias oficiales están de nueva cuenta en marcha y es cuestión de tiempo para que el futbol de selecciones retome su curso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Al ser uno de los tres países anfitriones, México no ha tenido roces oficiales durante este ciclo mundialista. A base de amistosos y los torneos oficiales de la Concacaf es como la Selección Mexicana se ha mantenido en ritmo rumbo a la Copa del Mundo del siguiente año.

Lee también El ídolo de Alexis Vega fue un jugador naturalizado que jugó para la Selección Mexicana; ¿de quién se trata?

Apenas inicie el mes de septiembre, el futbol de clubes hará un paro de actividades para dar paso a la primera fecha FIFA de la temporada. Para septiembre, México tiene dos compromisos ante potencias del futbol asiático.

Luego de 62 días de haberse coronado campeones de la Copa Oro 2025 sobre Estados Unidos, México volverá a las canchas para un amistoso ante Japón en el Oakland Colliseum en California. Tres días más tarde, el equipo de Javier Aguirre enfrentará a Corea del Sur en el Geodis Park en Nashville, Tennessee.

Fecha y horarios de los partidos amistosos de México en la siguiente fecha FIFA

México vs Japón

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Hora: 20:00 horas (centro de México)

México vs Corea del Sur