A 291 días del pitazo inicial de la Copa del Mundo 2026, la fiebre del futbol internacional comienza a apoderarse de México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones de un torneo que marcará un antes y un después en la historia del balompié.

El 11 de junio, el Estadio Azteca será el epicentro del partido inaugural, con la Selección Mexicana como protagonista, un evento que convertirá al Coloso de Santa Úrsula en el primer estadio en albergar tres mundiales.

La expectativa crece mientras los aficionados aguardan el sorteo de los grupos, programado para el 5 de diciembre en Washington, DC, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

Lee también: Javier Aguirre da lista de convocados para el 'microciclo' del Tri; Germán Berterame es la sorpresa

El Mundial 2026 será el primero en contar con 48 selecciones, un aumento significativo respecto a ediciones anteriores. Con un total de 104 partidos, el torneo adoptará un formato renovado: 12 grupos de cuatro equipos, donde los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, dando inicio a la fase de eliminación directa.

Hasta el momento, 13 equipos han asegurado su boleto: México, Estados Unidos y Canadá, como anfitriones, junto a Japón, Nueva Zelanda, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil y Ecuador.

Aún quedan 35 plazas por definirse, lo que mantiene en vilo a las federaciones y aficionados de todo el mundo.

¿En qué Grupo estará la Selección Mexicana durante el próximo Mundial 2026?

México, al ser uno de los países anfitriones y protagonista del partido inaugural, estará ubicado en el Grupo A, mientras que la selección de Estados Unidos ocupará el Grupo B y Canadá el Grupo C.

Esta distribución asegura que los tres países organizadores tengan un lugar destacado durante la ronda de fase de grupos, generando expectativa sobre los rivales que enfrentarán.

El sorteo en Washington será clave para conocer cómo quedarán los grupos y entonces sí poder comenzar a trazar estrategias para el torneo.

México buscará aprovechar su condición de local y el apoyo de su afición para hacer un papel destacado.



