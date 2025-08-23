¿Está en riesgo la titularidad de Luis Ángel Malagón en el marco de la Selección Mexicana?

A menos de un año del Mundial, la portería de la Selección Mexicana sigue sin un dueño claro.

Luis Ángel Malagón, quien se consolidó como titular en la mayoría de los partidos del combinado azteca desde el año pasado, ha quedado fuera de la lista de 23 jugadores de la Liga MX convocados por Javier Aguirre para iniciar entrenamientos de cara al torneo global.

Esta decisión pone en duda su continuidad como el guardameta estelar del equipo.

Malagón, de 28 años, ha sido clave en los últimos títulos del América, pero sus recientes actuaciones con México han sido inconsistentes, generando cuestionamientos sobre su titularidad.

El técnico Javier Aguirre ha optado por abrir la competencia en la portería, citando a Raúl Rangel, quien ya ha jugado en amistosos, además de Sebastián Jurado, de Bravos de Ciudad Juárez, y Carlos Moreno, de Pachuca.

Estas elecciones reflejan una apuesta por arqueros jóvenes con proyección a futuro.

El veterano Guillermo Ochoa, quien aspira a disputar su sexto Mundial, no fue considerado en esta convocatoria. Tras quedar desvinculado del AVS de Portugal y sin club actualmente, su ausencia en la lista genera incertidumbre sobre su rol en el equipo nacional.

La no inclusión de Malagón y Ochoa abre un panorama competitivo en el arco tricolor.

Por tratarse de una fecha no FIFA, Aguirre solo pudo convocar a jugadores de la Liga MX, dejando fuera a elementos que participaron en la Leagues Cup con equipos como Tigres, Pachuca, Puebla y Toluca.

Además, la ausencia de jugadores de la Selección Sub 20, como el destacado Gilberto Mora de Tijuana, titular en la final de la última Copa Oro, se debe a su participación en el Mundial de la categoría.

En esta lista de 23 jugadores, también destaca la exclusión de Henry Martín, quien no está al 100 por ciento físicamente. En su lugar, Aguirre ha dado una nueva oportunidad al naturalizado Germán Berterame, quien regresa ante la ausencia de los delanteros titulares Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Otro regreso notable es el de Luis Romo, un mediocampista clave en los últimos años, que había sido dejado fuera de la Copa Oro por decisión técnica.

Con una mezcla de juventud y experiencia, esta convocatoria refleja la intención de Aguirre de probar nuevas opciones y consolidar un equipo competitivo. Sin embargo, la exclusión de Malagón plantea preguntas: ¿es una advertencia para el portero americanista o el inicio de un cambio definitivo en la portería?