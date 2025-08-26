Selección Mexicana: ¿Cuál es el equipo de la Liga MX que más futbolistas aporta al microciclo de Javier Aguirre?

La Selección Mexicana se encuentra trabajando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Del lunes 25 al miércoles 27 de agosto, Javier Aguirre decidió realizar un microciclo para observar a futbolistas que podrían ganarse una oportunidad de disputar el próximo Mundial.

Sin embargo, el Vasco únicamente pudo convocar a jugadores de la Liga MX, debido que la temporada en el viejo continente ya comenzó.

Como es habitual en un llamado del Tricolor, el seleccionador nacional citó a 23 elementos, quienes tratarán de llenarle el ojo.

Cabe resaltar que los futbolistas que Javier Aguirre convocó incluso podrían ganarse un espacio en la lista de los siguientes partidos que sostendrá la Selección Mexicana.

El Tri se estará enfrentando a dos selecciones asiáticas el próximo mes, como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

El sábado 6 de septiembre México jugará contra Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum y el martes 9 del mismo mes lo hará ante Corea del Sur en el Geodis Park.

Ambos encuentros de la Selección Mexicana serán en Estados Unidos, en California y Tennessee, respectivamente.

Estos dos duelos servirán para que México se siga fogueando ante selecciones de otras confederaciones, en este caso, la Confederación Asiática de Futbol.

Mientras que, en octubre, el Tri se estará midiendo con dos combinaciones naciones de la Conmebol (Sudamérica): Colombia y Ecuador.

¿Cuál es el equipo de la Liga MX que más futbolistas aporta al microciclo de la Selección Mexicana?

Sobre los jugadores de la Liga MX que el Vasco llamó al CAR, es importante mencionar que Chivas es el equipo que más aportó con cinco: Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando González.

Después, aparece América (Ramón Juárez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez e Isaías Violante) con cuatro futbolistas.

Monterrey (Gerardo Arteaga, Fidel Ambriz y Germán Berterame), Tigres (Juan Purata, Diego Lainez y Ozziel Herrera), Pachuca (Carlos Moreno y Daniel Aceves), Toluca (Diego Barbosa y Jesús Angulo) y FC Juárez (Sebastián Jurado y Denzell García) prestaron a dos elementos cada uno.

Finalmente, Pumas (Jorge Ruvalcaba) y Atlético San Luis (Eduardo Águila) contribuyeron con un futbolista para la Selección Mexicana.