Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y todos comienzan los preparativos para la tradicional noche mexicana. En el deporte no se quedan atrás, ya que los clubes de la Liga MX se suman a la tradición de conmemorar el Día de la Independencia.

Es bien sabido que hay muchos paisanos en Estados Unidos, quienes a su estilo, también lo festejan lejos de casa. Uno de los equipos de la MLS ha sorprendido con el homenaje que le realizarán a la Selección Nacional en la víspera del 16 de septiembre.

Lee también FIFA ofrece 10 nuevas vacantes con salario para la CDMX para la Copa del Mundo; conoce los detalles para trabajar en el Mundial

¿Equipo de la MLS jugará con playera de México?

En muchas ciudades de Estados Unidos radican millones de mexicanos, quienes no pierden la oportunidad de recordar sus raíces cada que hay una fecha importante en el calendario.

Una de ellas es San José, California, que le tiene preparada una gran sorpresa a los aficionados que los apoyen días antes de que se lleve a cabo el tradicional Grito de Independencia en México.

El San José Earthquakes de la MLS mostró en sus redes sociales una playera verde en homenaje a la Selección Mexicana, que será regalada a las primeras personas que lleguen al estadio apara alentarlos ante el LAFC.

En los 90 le prohibieron a la Selección Nacional jugar con esta indumentaria por tener el Escudo Nacional mexicano. Foto: Especial

La casaca ha generado algo de controversia, debido a que es muy parecida a una que se le prohibió al conjunto Tricolor usar en los 90. Aquella tenía el Escudo Nacional en la parte frontal, algo que no se permite en el país.

En la elástica del cuadro norteamericano tiene la imagen del águila devorando a la serpiente, más algunos símbolos de la cultura prehispánica. El escudo del equipo está en la parte central y en la espalda se lee “Terremotos de San José”.

“¡Los primeros 10 mil fanáticos que crucen las puertas para nuestro partido en el Levi's Stadium el 13 de septiembre recibirán una camiseta de Mexican Heritage Terremotos!”, se lee en la publicación del equipo de la MLS.

De momento nadie se ha pronunciado al respecto de la indumentaria, pero es cuestión de tiempo para que recriminen al club que no está permitido usar uno de los símbolos mexicanos.