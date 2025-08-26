La Copa del Mundo del próximo año llegará pronto, a menos de 290 días, la FIFA continúa con los reclutamientos de personal para llenar los diferentes puestos para las sedes en tierras aztecas, es decir, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo con lo que se puede ver en el sitio web de la máxima organización del futbol, hay 10 puestos activos en la capital de la República en las que podrías aplicar.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en CDMX? Foto: Especial

Vacantes de empleo de la FIFA en CDMX para el Mundial 2026

Coordinador de Voluntarios de Ciudad Sede – México (Administración) Gerente de Aduanas y Transporte Internacional (Operaciones de Torneo y Sede) Gerente de Distribución – Integración y Flota (Operaciones de Torneo y Sede) Gerente de Operaciones y Planificación de Servicios de Transmisión – México (Operaciones de Broadcast & Media) Gerente de Vestimenta y Señalización (Sedes No Competitivas) (Operaciones de Torneo y Sede) Gerente de Información para Aficionados (Operaciones de Torneo y Sede) Gerente Regional de Distribución (Operaciones de Torneo y Sede) Gerente Regional de Materiales (Operaciones de Torneo y Sede) Gerente Regional de Logística de Equipos (Operaciones de Torneo y Sede) Gerente Senior del Programa de Voluntariado (Fuerza Laboral, Personas y Cultura)

¿Cómo aplicar las vacantes de la FIFA en CDMX para el Mundial?

Ingresar al portal "Jobs" de la FIFA a través del siguiente enlance: https://jobs.fifa.com/ En la pestaña "All locations", busque "Mexico City". Checa el listado completo de vacantes y cliquea el le interesa Si cumples con los requisitos de la vacante, aplique en "Apply Now" Completa los datos requeridos y envía la información. ¡Listo! Ya eres uno de los interesados en el puesto y estarás en evaluación de la FIFA.

Este es el trofeo que estará en disputa durante la próxima Copa del Mundo de 2026. FOTO: Imago7

