La espera para todos los del automovilismo terminó, luego de no poder ver a Checo Pérez en el máximo circuito en esta temporada, se anunció que el piloto está de vuelta para el próximo año, ahora con Cadillac.

La escudería confirmó la presencia de Checo para la campaña 2026 este martes 26 de agosto por la mañana, al igual que la de Valtteri Bottas.

Como era de esperar, la creatividad de los mexicanos en redes sociales llegó de inmediato, e invadieron las redes sociales con imágenes sarcásticas y llenas de emoción por la vuelta del tapatío.

Lee también

Los mejores MEMES de la vuelta de Sergio Pérez a la Fórmula 1

La mayoría de usuarios mostraron su entusiasmo ante la llegada de Checo a esta nuevo equipo en el circuito del automovilismo, y ya ansían verlo correr por primera vez en mucho tiempo.

Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial
Foto: Especial

La última vez que el piloto mexicano corrió en una pista de la F1 fue en el Gran Premio de Abu Dabi, el domingo 8 de diciembre de 2024, con la escudería Red Bull.

Ahora, todos los seguidores del automovilismo estarán expectantes para cuando Checo vuelta a pisar el acelerador con el traje de Cadillac.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

El Perro Bermúdez salió a dar una explicación tras cometer grave error con el América en redes sociales

Lo viral

El Perro Bermúdez salió a dar una explicación tras cometer grave error con el América en redes sociales
Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole con una foto en sus redes sociales

Lo viral

Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole con una foto en sus redes sociales

Comentarios