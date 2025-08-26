La espera para todos los aficionados mexicanos del automovilismo terminó, luego de no poder ver a Checo Pérez en el máximo circuito en esta temporada, se anunció que el piloto está de vuelta para el próximo año, ahora con Cadillac.

La escudería confirmó la presencia de Checo para la campaña 2026 este martes 26 de agosto por la mañana, al igual que la de Valtteri Bottas.

Como era de esperar, la creatividad de los mexicanos en redes sociales llegó de inmediato, e invadieron las redes sociales con imágenes sarcásticas y llenas de emoción por la vuelta del tapatío.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Lee también Estas son las cinco polémicas más grandes en la historia de los Mundiales; una sucedió en México

Los mejores MEMES de la vuelta de Sergio Pérez a la Fórmula 1

La mayoría de usuarios mostraron su entusiasmo ante la llegada de Checo a esta nuevo equipo en el circuito del automovilismo, y ya ansían verlo correr por primera vez en mucho tiempo.

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Le debemos una disculpa a la piratería mexicana, nadie daba un peso por ellos. Sabían cositas pic.twitter.com/AQzc3vE59v — Gaciel Benzema 🏆🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@gaciel_benzema) August 26, 2025

La última vez que el piloto mexicano corrió en una pista de la F1 fue en el Gran Premio de Abu Dabi, el domingo 8 de diciembre de 2024, con la escudería Red Bull.

Ahora, todos los seguidores del automovilismo estarán expectantes para cuando Checo vuelta a pisar el acelerador con el traje de Cadillac.

Lee también David Faitelson se rinde ante Allan Saint-Maximin; "Este hombre sabe a dónde llegó"