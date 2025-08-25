Los reflectores de la jornada 6 del Apertura 2025 en la Liga MX se los llevó el atacante Allan Saint-Maximin, refuerzo flamante del América que debutó con gol en la agónica victoria de las Águilas frente al Atlas. Su presentación en el futbol mexicano dividió opiniones entre quienes le auguran un gran futuro y quienes le desean el fracaso. David Faitelson, integra la primera lista con comentarios positivos.

A través de distintos comentarios en redes sociales, el conductor de Televisa etiquetó el debut de Saint-Maximin como "de película" e incluso publicó fotos del festejo de gol.

En otro comentario, destacó que "entre el debut soñado de Maximin y la estigmatización -ganada a pulso- por el árbitro Marco Antonio Ortiz… Mitos y realidades de nuestro futbol. Nada que el americanismo y el antiamericanismo no conozcan…".

Sin embargo, un comentario que replicó durante la transmisión del partido al ver los gestos y expresiones que tuvo Saint-Maximin con la afición americanista, así como con la del Atlas y la del Cruz Azul en redes sociales, es que el francés "sabe a dónde llegó", en alusión a una supuesta soberbia y tendencia a ser "odiado" por los rivales.

Este hombre sabe a dónde llegó… https://t.co/FAQDiZsUMq — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 25, 2025

Finalmente, Faitelson destacó que, por actitud y estilo de juego, Saint-Maximin se adaptó rápido a la "cultura" del América.

"Maximin deja un gran sabor de boca en su presentación… Más allá de lo que hace en la cancha, me sorprende y gusta la forma en que parece entender lo que significa el americanismo. Puede que hayamos atestiguado el inicio de una gran historia…", concluyó.

