Cruz Azul buscará remontar esta tarde un 0-3 en la Copa de Campeones de la Concacaf ante el LAFC, de la MLS, y el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, será el escenario donde la Máquina vaya por la hazaña.

Previo a los 90 minutos, ambos equipos entrenan dentro del recinto, para conocer la cancha, y afinar los últimos detalles. En el caso del equipo del circuito estadounidense, se hizo viral en redes sociales la reacción que tuvo Heung Min Son, estrella del equipo, al saltar a la cancha camotera.

Estadio Cuauhtémoc Foto: Imago7

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¿Qué dijo Son sobre el estadio Cuauhtémoc?

En un video compartido en las redes sociales oficiales del LAFC, se aprecia al exjugador del Tottenham saltar al terreno de juego, y soltar sus primeras impresiones.

Mientras sale del túnel, observa a su alrededor, y dice: "Está fresco aquí. Wow, está cool el estadio, eh".

Ultimando detalles en Puebla ⚡️ pic.twitter.com/IHTZr2iiZ2 — LAFC (@LAFC) April 14, 2026

La reacción tomo fuerza en redes sociales, y diferentes usuarios resaltaron en los comentarios lo extraño que parece ver a la estrella coreana pisar el césped del hogar del Puebla de la Liga MX.

Heung Min Son jugó 10 años en la Premier League con los Spurs, donde anotó 127 goles en 133 partidos.