Luego del debut soñado que tuvo Allan Saint-Maximin con América en la victoria (2-4) ante Atlas en el Estadio Jalisco, donde le dio el triunfo a los suyos con un gol luego de entrar de cambio, el delantero francés quiso continuar su noche contestando a los ´haters´ que decían que su triunfo fue sólo por las 'ayudas' arbitrales que tuvo el 'Gato' Ortiz.

Esto tras las evidentes burlas que recibió el conjunto azulcrema por los dos penaltis que les pitó el arbitro, quien tiene la fama de beneficiar a los dirigidos por André Jardine.

Foto: Imago7

Lee también Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole con una foto en sus redes sociales

¿Qué le dijo Saint-Maximin al aficionado de Cruz Azul?

En una publicación de X, el fan de la Máquina comentó: “Ven como Aguilai y el Gato les ayudan descaradamente, por eso nunca serán tomados en cuenta como un equipo serio, son unas ratas de mierda que juegan con sus propias reglas. Agradecido de no ser de esa cagada de equipo, dan mucho asco".

A lo que de inmediato respondió el fichaje estrella de América, con un tono de burla y sarcasmo: “La única ayuda que recibo esta noche son tus lágrimas… con eso duermo de maravilla”.

La única ayuda que recibo esta noche son tus lágrimas… con eso duermo de maravilla 😴💛🦅 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) August 25, 2025

Con esto se puede confirmar que el romance entre Allan Saint-Maximin y el América ha comenzado de la mejor manera posible y la afición ya comienza a encariñarse con el exjugador de la Premier League, sobre todo por este tipo de gestos.

Allan Saint-Maximin rechazó Europa para llegar al América / Foto: @st_maximin en Instagram

Saint-Maximin tendrá la oportunidad de volver a brillar con los azulcremas en la Jornada 7 del Apertura 2025, cuando reciban en el estadio Ciudad de los Deportes a los Tuzos del Pachuca el sábado 30 de agosto.

Lee también Hijo de José Ramón Fernández insulta a David Faitelson por su participación en el Supernova; "Por lana vende hasta a su jefa"