Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole con una foto en sus redes sociales

Luego de todas las especulaciones que existían al rededor de la posible relación entre la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal y Nicki Nicole, fue el propio futbolista quien se encargó de terminar con los rumores a través de una foto en sus redes sociales.

Yamal, quien en la en pretemporada del equipo catalán, había sido visto con la cantante argentina, que además estuvo también presente en la fiesta de 18 años que organizó el atacante español.

Incluso se les vio recientemente caminando en Mónaco, lo que desató definitivamente la idea de su romance.

Así paseaban Lamine Yamal y Nicki Nicole por las calles de Mónaco pic.twitter.com/vihGRwxNxL — LO + VIRAL (@SuperViiral) August 21, 2025

La foto de Lamine Yamal con Nicki Nicole

Ahora, hoy 25 de agosto, la artista cumple años, y el propio Lamine se encargó de subir una foto donde posan sonrientes, abrazados, y acompañados de un pastel, velas, globos en forma de corazón, y muchas rosas.

Nicki Nicole junto a Lamine Yamal. Foto: Capturas

Esto confirmó las pruebas que había respecto al posible romance que hay entre ambos. Foto que también fue resubida por Nicki en su perfil de Instagram.

Cabe mencionar que el futbolista es siete años más chico que su actual pareja, por lo que eso de igual manera ha dado de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales.

Lamine Yamal con la Selección Española Foto: EFE

