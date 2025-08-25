Una de las historias que más llamó la atención entre los aficionados mexicanos del partido de Real Madrid contra Real Oviedo, fue cuando el empresario, Arturo Elías Ayub, apareció en la transmisión del encuentro en el palco del estadio Carlos Tartiere junto a Florentino Pérez.

Este encuentro, terminó 0-3 a favor del conjunto merengue, con dos goles de Kylian Mbappé y uno más de Vinicius Jr, quien entró de cambio y jugó poco más de media hora.

Real Madrid venció al Real Oviedo 3-0 Foto: AFP

¿Por qué estaba Arturo Elías Ayub en el partido de Real Oviedo vs Real Madrid?

Cuando el partido iba 0-0, al rededor del minuto 30 de la primera mitad, las imágenes del encuentro mostraron al mexicano tomándose una foto con Florentino Pérez, presidente del club blanco.

Arturo Elías Ayub y Florentino Pérez tomándose una fotografía el día de hoy durante el Real Oviedo contra Real Madrid. pic.twitter.com/A5I9WzutKJ — Cerebros (@CerebrosG) August 24, 2025

La explicación de la intervención de estos dos personajes es sencilla: Elías Ayub es parte de Grupo Pachuca, que es el consorcio dueño del Real Oviedo, por lo que no extraña su presencia en el palco presidencial del equipo dirigido por Veljko Paunovic.

Incluso, el propio Ayub presumió en sus redes sociales hace un par de días, la alegría que le provocó que el Real Oviedo regresara a la primera división del futbol español recién en esta temporada. Era de esperarse que no se quisiera perder el primer partido de vuelta en el máximo circuito ante el Real Madrid.

Hace 12 años, cuando vine por primera vez a Oviedo y me senté en ese teatro a platicar de los planes y las metas que teníamos para ese equipo de 3era división, les prometí que algún día estaría en el palco del Tartiere con Don Florentino Pérez viendo al @RealOviedo vs.… pic.twitter.com/rrlgWjuKcU — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) August 23, 2025

En redes sociales, también se dice que el exprotagonista de 'Shark Tank México' estaba en videollamada con Carlos Slim, lo que explica el gesto de saludo de Florentino Pérez. Sin duda, un momento inesperado que quedará guardado en la campaña que apenas comienza en LaLiga.

