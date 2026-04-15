El racismo ha sido uno de los problemas que la FIFA ha buscado erradicar con mayor firmeza en las competencias alrededor del mundo. Tanto dentro como fuera del campo, diversos episodios han provocado una creciente presión social para imponer sanciones cada vez más severas a quienes incurran en este tipo de conductas.

Estos lamentables escenarios no han sido ajenos a México, donde se han presentado en distintas ocasiones. Uno de esos casos fue recordado recientemente por Oribe Peralta, exjugador de Santos Laguna y América, quien relató una situación ocurrida en 2011.

De acuerdo con lo expuesto en el podcast El Show del Gordo, Peralta señaló a Darío Verón y al ‘Pikolin’ Palacios por haber emitido comentarios racistas durante un partido, dirigidos a dos de sus compañeros del conjunto lagunero, un hecho que —aseguró— le generó una profunda molestia.

"Fue en un partido Santos contra Pumas en CU; fue contra Felipe Baloy y Darwin Quintero. En una jugada fuera del área, Darío Verón y el Pikolín le comenzaron a decir a Darwin y a Baloy: ‘pinches esclavos, simios de mierda’. El árbitro estaba al lado y no hacía nada, esa fue mi calentura con ellos. Eran jugadores que te pegaban y no se aguantaban. Yo les reclamé y me amonestaron; les dije que eran racistas", mencionó.

Peralta, quien formó parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Brasil 2014, aprovechó el momento para reconocer la calidad futbolística de ambos excompañeros, destacando el gran nivel que mostraron durante su etapa en la Liga MX.

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