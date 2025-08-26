En lo que va del 2025, y desde un par de años atrás, la Liga MX ha ampliado su vitrina internacional con la llegada de verdaderas estrellas mundiales, incluso, algunos campeones de un Mundial que hoy pisan el césped del fútbol mexicano.

Con su incorporación, el balompié nacional suma una nueva generación de ídolos que ya saben lo que es conquistar la gloria máxima, y hoy en día intentan liderar a sus equipos a la gloria de los torneos mexicanos.

Sergio Ramos, James Rodríguez y Ángel Correa Foto: Imago7

¿Quiénes han ganado la Copa del Mundo y hoy juegan en la Liga MX?

La bomba más reciente es Ángel Correa, delantero argentino campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, llegó a Tigres de la UANL para el Apertura 2025. Su fichaje no solo representa calidad ofensiva, sino también le da otro jugador de lujo al plantel regiomontano.

Ángel Correa con Tigres Foto: Imago7

Por otro lado, está el legendario Sergio Ramos. El defensa español, campeón en Sudáfrica 2010, quien vive su segunda juventud en la Liga MX desde el Clausura 2025, donde ha sido nombrado capitán desde su debut.

Sergio Ramos con Rayados FOTO: Imago7

Estos movimientos elevan el número de campeones del mundo que han jugado en México. Un listado que incluye estrellas como Ronaldinho, Bebeto, Thauvin, Vavá, Ruggeri, etc.

También está James Rodríguez con los panzas verdes de León, que si bien no ha ganado una Copa del Mundo, en Brasil 2014 saltó al estrellato luego de terminar como goleador del torneo y después ser fichado por el Real Madrid.

Aunque los tres llegaron con la etiqueta de protagonistas, ninguno ha logrado aún levantar un título de Liga MX.

