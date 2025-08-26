El domingo 18 de agosto de 2024, Juan Carlos Osorio sorprendió en el futbol mexicano al mandar a la cancha durante el partido entre Xolos y Santos a un canterano de apenas 15 años: Gilberto Mora.

Un año después, el tiempo le dio la razón al técnico colombiano, ya que ese joven ya está consolidado en el equipo de Tijuana, es considerado en la Selección Mayor y todo apunta a que el próximo año debitará en el Mundial 2026.

¿Gilberto Mora será jugador del Real Madrid?

Gilberto Mora es el jugador de moda en México. No es para menos, con 16 años ha deslumbrado a propios y extraños, ya que no le pesa la edad y lo está demostrando con goles en el Apertura 2025.

Ya es titular en el cuadro fronterizo y Javier Aguirre le dio la oportunidad de debutar con la Selección Mexicana en la pasada Copa Oro, donde incluso fue titular y se pudo coronar.

Más de uno augura que su estancia en el futbol mexicana será corta, debido a que tiene todas las condiciones para dar el salto a Europa y demostrar de lo que es capaz en las ligas de élite.

Lamentablemente los reglamentos de FIFA impiden pases internacionales en menores de edad, por lo que hasta que cumpla 18 años será seguro ver a Mora jugando en la Liga MX.

Gilberto Mora anotó su segundo gol del Apertura 2025 ante Chivas. Foto: Imago7

Sin embargo, Gilberto despertó el interés de varios equipos importantes tanto en México como a nivel internacional. Uno de ellos es considerado el equipo más importante del mundo: Real Madrid.

Mediante sus redes sociales, Ike Carrera, persona que revela información correspondiente a fichajes, señaló que los Merengues desean sí o sí al mexicano de 16 años entre sus filas.

El equipo español ya estaría trabajando en un precontrato con la gente de Xolos, con la intención de que una vez que se convierta en mayor de edad, Gilberto Mora se convierta el jugador blanco.

Esta práctica es muy común en el Real Madrid, que suele ‘apartar’ a los jugadores. Una vez que se puede hacer oficial el fichaje, los llevan a España, donde pueden debutar con el primer equipo, como sucedió con Endrick o ser enviados al castilla para ganar experiencia.