El 18 de agosto de 2024, Gilberto Mora debutó en Primera División, con los Xolos de Tijuana. El juvenil mexicano apareció por primera vez en un encuentro ante Santos Laguna en el estadio Caliente.

Tijuana era dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio. El extécnico de la Selección Mexicana fue quien le debutó y recientemente explicó el porqué decidió hacerlo y qué vio en él.

“Hay que poner en contexto la situación. Veníamos de quedar eliminados de la Leagues Cup… Después de ello comenzamos a familiarizarnos con las categorías Sub 15, la Sub 17, Sub 19 y Sub 23. Hicimos mucho sparring”, explicó en entrevista para Jorge Ramos y su Banda.

“En esos juegos que hicimos vi en Gilberto un talento natural, era un niño, pero en su proceso de maduración fisiológico; todavía es muy vulnerable. Pero para mí lo fundamental son los controles de giro; donde en un solo movimiento es capaz de girarse y controlar”, agregó.

¿Qué similitudes le ve con Andrés Iniesta?

Esas cualidades de Mora llamaron la atención de Osorio. El estratega sudamericano no dudó en considerarlo más y explicó algunas funciones que aprovechó de él en los partidos y hasta lo comparó con el legendario Andrés Iniesta.

“Hay una gran ventaja tomando en consideración que hoy en día en un partido de alto nivel, el promedio de giros de 360 grados es de 700 por partido; se me hacía muy similar a (Andrés) Iniesta y decidimos ponerlo como muchas veces Guardiola lo hacía, como extremo falso con perfil cambiado”, aseveró.

Juan Carlos Osorio debutó a Gilberto Mora en Xolos en el Apertura 2024. Foto: Imago7

¿Podría jugar en Europa?

Aunque será hasta los 18 cuando Gilberto Mora podría jugar en el futbol europeo, Juan Carlos Osorio recomienda que juegue en la Liga de España, al tratarse de un futbol más táctico que físico.

“Le vendría muy bien jugar en la Liga española, donde es más técnica que física. A futuro e independientemente de su desarrollo fisiológico, le va a dar para jugar en esas ligas de Europa”, concluyó.