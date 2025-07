¿Álvaro Fidalgo ya no ocupará plaza de extranjero con el América?

Álvaro Fidalgo ha sido una pieza angular del América en estos años, siendo figura para el tricampeonato, los registros de cada club de la Liga MX se hicieron oficiales y una de las novedades es que el mediocampista español ya aparece como mexicano.

Desde su llegada al futbol nacional, el ex del Real Madrid ha manifestado en un sinfín de ocasiones su tremendo talento con el balón, el manejo del ritmo del juego y en el Clausura 2025 mostró su olfato goleador pisando más el área rival.

Sus grandes actuaciones con el combinado azulcrema lo colocaron como un candidato para llegar al Tri. Fidalgo ya cumplió el proceso de naturalización el pasado mes de febrero, por lo que es considerado como un mexicano más, cuestión que estaría abriéndole la puerta para poder ser llamado.

De momento, esta naturalización ya le sirve al América para poder registrar a Fidalgo como mexicano, pero eso no significa que tengan una plaza de extranjero libre. En su propio registro, el canterano merengue aún tiene las siglas NFM (No Formado en México), lo cual se traduce a ocupar una plaza de extranjero.

Fidalgo registrado como mexicano, pero sigue como No Formado en México / Foto: Especial

¿Fidalgo puede ser convocado por Javier Aguirre?

Ahora que el futbolista del América ya es mexicano, su llegada a la Selección Mexicana tomará más fuerza; sin embargo, eso todavía no es posible. Para poder ser llamado al cuadro nacional, Álvaro Fidalgo debe de mantenerse un año más en México, el cual cumple en febrero de 2026.

De hecho, el "Vasco" se pronunció sobre la posibilidad de ver al ibérico con la elástica mexicana, esto debido a la lesión que sufrió Luis Chávez en la Copa Oro, donde en un entrenamiento se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, situación que podría poner a Fidalgo en el radar del técnico nacional.

"Me cuesta mucho hablar de la gente que no está en selección, entiendo tu pregunta, con nombre y apellido, pero entraríamos en una situación compleja, porque me podrían preguntar por otros jugadores y sería especular, de momentos estamos los que estamos.Lo vamos a extrañar(a Luis Chávez), pero estamos centrados con el grupo que tenemos", comentó.