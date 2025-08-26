El debut más esperado este Apertura 2025 se dio el pasado domingo en la cancha del Estadio Jalisco. Allan Saint-Maximin, en sus primeros minutos como jugador del América, le dio el triunfo a su nuevo equipo con un gran gol ante el Atlas.

Andrés Vaca, narrador de TUDN, fue el encargado de gritarlo a todo pulmón, sin imaginar que se convertiría en tendencia de redes sociales. Y no por algo positivo, sino todo lo contrario, ya que fue acusado de copiarle a Christian Martinoli y de pésima manera.

Lee también FIFA ofrece 10 nuevas vacantes con salario para la CDMX para la Copa del Mundo; conoce los detalles para trabajar en el Mundial

¿Quién se burló de Andrés Vaca?

No pasó mucho tiempo para que la narración de Andrés Vaca del gol del francés azulcrema, Allan Saint-Maximin, fuera viral en redes sociales, debido a que se le ocurrió lanzar varias frases en el idioma del refuerzo del América.

Mientras cantaba la anotación, el cronista de TUDN dijo tres frases en francés: “Merci”, “Au revoir” y "Oh là là", lo que le acarreó infinidad de criticas y muchos ya la catalogan como su peor narración.

Además, infinidad de internautas aseguraron que se trató de una copia barata de Christian Martinoli, quien en varias ocasiones realizó comentarios en francés en atajadas de Guillermo Ochoa, recordando su paso por el Ajaccio de Francia.

Una aplicación de idiomas de burló del francés de Andrés Vaca en la narración del gol de Allan Saint-Maximin. Foto: Especial

Pero lo que sin duda ha llamado más la atención de todo es que una aplicación enfocada a los idiomas también se quiso subir al ‘trend’, por lo que envió un mensaje en X (antes Twitter) al comunicador que generó todavía más burlas.

La App Duolingo, enfocada a la enseñanza de otros idiomas, lanzó esta publicación: “Seguro ya te lo dijeron mucho hoy, pero acá ando para que no se repita”.

Hasta el momento Andrés Vaca no ha reaccionado a las constantes reacciones negativas hacia su trabajo de los aficionados. No obstante, podría hacerlo en podcast de Más Deporte, donde es uno de los comentaristas principales.