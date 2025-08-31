El Mundial siempre ha sido el escenario donde todos quieren sobresalir, donde los jugadores se hacen leyendas y se rompen récords. Y en Qatar 2022, una de las marcas más espectaculares quedó en la historia para siempre, fue la edición con más goles anotados en toda la historia.

Gol de Mbappé en la final de Qatar 2022

¿Cuántos goles se anotaron en Qatar 2022?

En total, se marcaron 172 tantos, lo que superó el registro de que habían establecido Francia 1998 y Brasil 2014, ambas con 171.

Desde la primera fase ya se veía venir un Mundial atípico. Arabia Saudita venció a Argentina, quien eventualmente terminó campeona. Pero el espectáculo no se quedó en los resultados, sino también en las redes de las porterías que no dejaron de moverse.

Messi haría historia una vez más en el Mundial 2026.

Uno de los momentos cumbre llegó en la Final, con el 3-3 entre Argentina y Francia, un duelo considerado por muchos como el mejor partido en esa instancia en la historia del certamen. Ese encuentro también ayudó a que Qatar 2022 impusiera el nuevo récord goleador.

La cifra de 172 goles da un mensaje claro sobre el futbol de hoy en día. Cada vez hay más selecciones capaces de competir, y los equipos pequeños ya no se encierran atrás. Hoy, todos atacan, todos buscan ganar, y eso se traduce en espectáculo.

La última Copa del Mundo pasará a la historia por el título de Messi, por la coronación de Argentina y por ser un Mundial único en el invierno. Pero también quedará como la edición con más goles de todos los tiempos, un récord que en 2026, con 48 selecciones y 104 partidos, parece destinado a romperse otra vez.

Conoce cuáles son las selecciones que más juegos han disputado en la historia de la Copa del Mundo

