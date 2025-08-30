Un Mundial no solo se define por quienes lo juegan, los jugadores que sobresalen o por quien salga campeón, sino también por las ausencias que marcan la diferencia.

Por ejemplo, catar 2022 fue un torneo lleno de estrellas, pero también con varios grandes nombres y selecciones que, contra todo pronóstico, se quedaron fuera.

Un jugador de Argentina que fue campeón en Qatar 2022 fue vetado por hacerle brujería a un compañero. Foto: Imago7

¿Quiénes no fueron a Qatar 2022?

La más sonada fue la de Italia, campeona de Eurocopa en 2021 y cuatro veces ganadora de la Copa del Mundo. La Azzurra no logró superar el repechaje europeo y firmó su segunda ausencia consecutiva, algo impensado para una de las mayores potencias de la historia.

Italia se consagró como campeona de la Copa Mundial de Alemania 2006. FOTO: Especial

Otro golpe duro fue la eliminación de Egipto, lo que dejó fuera a Mohamed Salah, uno de los mejores jugadores del planeta. Los Faraones cayeron en una dramática tanda de penales ante Senegal, privando al torneo de una de sus estrellas más esperadas.

Mohamed Salah con la selección de Egipto / FOTO: EFE y captura

En Sudamérica, Colombia también sorprendió al quedar eliminada. La generación que brilló en 2014 y 2018, con James Rodríguez, Cuadrado y Falcao, no pudo repetir, cerrando un ciclo que parecía prometedor.

En Europa, Suecia se quedó en la orilla, lo que significó la ausencia de Zlatan Ibrahimovic en lo que hubiera sido su última cita mundialista.

Zlatan Ibrahimovic, podría incursionar en el boxeo de celebridades. Fuente: Instagram @iamzlatanibrahimovic

Otro histórico que no llegó fue Chile, bicampeón de Copa América, que completó un segundo fracaso consecutivo en las eliminatorias sudamericanas. Incluso, están también fuera de la siguiente edición, en México, Estados Unidos y Canadá.

México vs Chile en Copa América Foto: Imago7

