A lo largo de los Mundiales, desde 1930 hasta el día de hoy, la Selección Mexicana ha tenido que medirse a varios de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Pero ninguno ha sido tan recurrente ni ha trascendido tanto como Lionel Messi. El astro argentino se cruzó tres veces con el Tri en Mundiales, y dejó huella en cada duelo, como es su costumbre.

Lionel Messi besa la Copa del Mundo / Foto: Especiales

Historial de Messi contra México en Copas del Mundo

El primer choque fue en Alemania 2006, en los Octavos de Final disputados en Leipzig. Messi apenas tenía 18 años de edad y era visto como la joya del futuro.

Ingresó de cambio en la segunda parte y, aunque no marcó, vivió su primer partido de eliminación directa en un Mundial. México peleó con valentía y llevó el duelo al alargue, pero un golazo de Maxi Rodríguez terminó la historia.

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, el destino volvió a juntar a Argentina y México en Octavos. Esta vez Messi ya era la figura central del equipo. No anotó, pero fue determinante: participó en las jugadas de los goles de Tevez e Higuaín que encaminaron el 3-1.

El Tri, dirigido por Javier Aguirre, volvió a despedirse en esa misma instancia, con la sensación de que 'La Pulga' había inclinado la balanza con su talento y movilidad.

El Conejo Pérez, pese a los tres goles que recibió de Argentina, tuvo mejores estadísticas que el Bofo Bautista en ese partido de Sudáfrica 2010. Foto: Especial

La tercera y más recordada por ser la más reciente, llegó en Qatar 2022, durante la fase de grupos. Argentina llegaba presionada tras caer ante Arabia Saudita, y México necesitaba un resultado histórico.

Fue entonces cuando apareció el ex del Barcelona con un zurdazo implacable desde fuera del área abrió el marcador y encaminó el triunfo 2-0. Ese gol no solo eliminó al Tri, también marcó el inicio del camino de Argentina hacia el título mundial.

Messi festejó con un trofeo falso de la Copa del Mundo tras coronarse en Qatar 2022. Foto: Imago7

