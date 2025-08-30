El Mundial de Alemania 2006 dejó una anécdota muy particular para la En esa edición, el Tri enfrentó a los dos jugadores que después marcarían una era en el futbol mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Cómo le fue a México contra Portugal y Argentina?

Primero, en la fase de grupos, México se midió a Portugal. El equipo dirigido por Ricardo La Volpe buscaba cerrar la primera ronda con fuerza, pero se topó con una selección lusa que ya contaba con Cristiano Ronaldo, entonces una joven promesa del Manchester United.

Con apenas 21 años de edad, CR7 era titular en el esquema de Luiz Felipe Scolari. Aquel 21 de junio, Portugal ganó 2-1, aunque Ronaldo no tuvo el más brillante de sus partidos. México, pese al esfuerzo, terminó clasificando como segundo de grupo.

Portugal en Alemania 2006 Foto: Especial
Portugal en Alemania 2006 Foto: Especial

Aquella Copa del Mundo tenía reservado otro reto para el combinado mexicano, en octavos de final tocó enfrentar a Argentina, una de las favoritas. El 24 de junio, en Leipzig, apareció en el campo un joven de 18 años de edad llamado Lionel Messi, que ya generaba expectativas como sucesor de Maradona.

Aunque 'La Pulga' no fue decisivo en el marcador, su sola presencia en la cancha marcó el inicio de una carrera mundialista inolvidable.

México cayó 2-1 en tiempo extra con el inolvidable golazo de Maxi Rodríguez, pero aquel torneo quedó en la memoria de miles de aficionados, el Tri fue rival de los dos futbolistas que después dominarían el balompié durante más de una década, con 13 Balones de Oro y rompiendo récords en todos los niveles.

Argentina en Alemania 2006 Foto: Especial
Argentina en Alemania 2006 Foto: Especial

