América y Pachuca disputarán el partido correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX a puerta cerrada. El alcalde de la Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza, anunció el cierre del estadio Ciudad de los Deportes para este fin de semana.

Mendoza asegura que el equipo de Coapa se tomó “atribuciones que no le corresponden” al cerrar una vialidad durante el último partido del América Femenil en el estadio de la colonia Noche Buena la noche del jueves.

El cierre de la calle habría tenido consecuencias para los vecinos, por lo que el alcalde tomó la decisión de cerrar el inmueble y obligar a Águilas y Tuzos a jugar sin público. Una de las versiones que más trascendieron es que Mendoza solicitó tickets para el partido de América Femenil y al no poder obtenerlos, movilizó el cierre del estadio Ciudad de los Deportes, hecho que negó en un video que subió a su cuenta de X.

"Mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré siempre por encima de los intereses de cualquier televisora o equipo de futbol. Y siempre respaldaré a los funcionarios públicos que cuidan de nuestros vecinos y que en esta ocasión fueron agredidos", concluyó Mendoza en su video.

David Faitelson aprovechó la polémica para dar su punto de vista a través de su cuenta de X, como ya es habitual en él. El comentarista de Televisa, cadena que transmite al América, atacó a Mendoza y de paso, a la clase política mexicana.

“Nuestra ‘clase política’, sea del partido que sea, es de la misma ‘calaña’… ¿Cómo puede un alcalde desconocer que fue la propia policía de la Ciudad de México la que cerró una calle aledaña al Estadio de la Ciudad de los Deportes? Imagínese cómo estará la alcaldía. Y con una mano en la cintura, se jacta de ser defensor de la ciudadanía y cierra un estadio”, escribió Faitelson.

Durante todo el viernes, el periodista ha dado seguimiento al caso en sus redes sociales e incluso ha propuesto llevar el Clásico Nacional ante Chivas a otra sede. También aprovechó para afirmar que: “El error de raíz es del América y de la Liga MX. El Estadio de la Ciudad de los Deportes NO es una instalación para futbol de primera división…”.