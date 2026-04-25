El empate sin goles entre Chivas y Necaxa dejó sensaciones encontradas en el Estadio Victoria.

El Rebaño desperdició la opción de asegurar la cima del Clausura 2026 en un duelo con escasas oportunidades, donde la defensa local impuso condiciones y anuló cualquier intento ofensivo visitante.

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Sin embargo, el episodio más llamativo ocurrió tras el silbatazo final. Cuando el defensor Diego Campillo volvió al terreno de juego sin imaginar lo que venía, un grupo de aficionados rojiblancos lanzó decenas de playeras desde la grada.

¿Cómo fue la reacción de Campillo tras la ocurrencia de los aficionados rojiblancos?

La escena tomó por sorpresa al zaguero, quien observó cómo las prendas caían una tras otra sobre el césped.

La situación provocó risas entre los presentes.

Un integrante del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito se acercó con una pluma en la mano, lo que anticipó la tarea que Campillo tendría por delante.

Pero lejos de molestarse, Campillo tomó con calma la situación y poco a poco fue tomando las playeras para cumplir el capricho de los seguidores del chiverío.

Con apoyo del staff, el futbolista organizó las camisetas para firmarlas, lo que generó un momento cercano con la afición que permaneció en el estadio.

La reacción de Diego Campillo es IMPERDIBLE 😅



LLUVIA de playeras para el jugador de las Chivas... ✍️#HartoFut #NecaxaChivas



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Más allá del episodio anecdótico, Campillo firmó una actuación sólida. El defensor disputó todo el encuentro y formó parte de la línea junto a Daniel Aguirre y Luis Romo.

De cara al cierre del campeonato, Chivas afronta un compromiso clave en la jornada 17 frente a Tijuana en el Estadio Akron. El equipo tapatío suma 35 puntos y busca asegurar el liderato, mientras Pumas se mantiene al acecho con 33 unidades.

El desenlace del torneo regular definirá la posición final del Rebaño, que necesita un triunfo para confirmar su dominio y llegar con confianza a la fase decisiva del futbol mexicano.