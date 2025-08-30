En la historia de la Copa del Mundo, ganar el trofeo una vez ya es un sueño que pocas personas alcanzan. Es la meta de todo aquel que se convierte en futbolista.

Pero hay un grupo de jugadores que pertenecen a una lista todavía más exclusiva, aquellos que lo han conquistado primero como futbolistas y después como entrenadores. ¿Quienes son?

Mário Zagallo, Franz Beckenbauer y Didier Deschamps

El pionero fue Zagallo, leyenda brasileña que levantó la Copa como jugador en 1958 y 1962, acompañando a Pelé en la delantera de la ‘Canarinha’.

Años después, en 1970, se convirtió en el primer hombre en lograr la hazaña desde el banquillo, con Brasil en México, con aquel equipo considerado uno de los mejores de todos los tiempos, el último de Pelé.

Conoce quién era Mario "Lobo" Zagallo, el único tetracampeón en la historia de las Copas del Mundo

El segundo en alcanzar esta doble gloria fue Franz Beckenbauer, símbolo del futbol alemán. Como jugador, se coronó en casa en 1974. En una final que es recordada por haber enfrentado a Johan Cruyff.

Johan Cruyff y Franz Beckenbauer

Dos décadas más tarde, en Italia 1990, ya como técnico, condujo a Alemania a un título marcado por su disciplina táctica y el liderazgo que siempre lo caracterizó dentro del campo.

La selección alemana, campeona en el Mundial de Italia 1990.

El más reciente es Didier Deschamps, con Francia en 1998 y estratega del conjunto galo en Rusia 2018. Como jugador fue el equilibrio del mediocampo en la primera estrella francesa, y veinte años después, como entrenador, repitió la historia al construir un equipo sólido que llevó a su país a lo más alto.

Francia campeón del Mundial de Rusia 2018

Cada uno en su época, Zagallo, Beckenbauer y Deschamps confirmaron que el talento no solo se mide en la cancha, sino también desde el banquillo.

