Mientras el bombazo de los Pumas en la Liga MX, Aaron Ramsey, ya se encuentra a disposición de Efraín Juárez para jugar de manera recurrente con el equipo, su esposa, Colleen Rowland, se dedica de lleno a la gastronomía.
Pues en las redes sociales de Colleen, se pudo ver que solicitó ayuda de sus seguidores mexicanos para saber qué eran algunos productos que encontró en México, y que en Gales, su país de origen, no existen.
¿Qué dijo la esposa de Aaron Ramsey sobre la comida mexicana?
Sin duda, la comida es una de las mejores formas que tiene la gente para describir sobre la cultura de un país, y eso es justo lo que hizo la pareja del ex del Arsenal, a través de mercados y puestos callejeros.
Sin embargo, se sorprendió con algunos productos como el chayote con espinas o el huitlacoche, al grado de subir una foto y preguntar:"¿qué es esto?".
"Hoy fui una niña en una tienda de dulces disfrutando las calles hermosas y mercados de la Ciudad de México", publicó al final de sus historias en Instagram.
Finalmente, en sus mismas historias de Instagram, sus seguidores de México le ayudaron con las respuestas, y dejaron miles de comentarios indicándole de qué comida se trababa.
Rowland agradeció a todos los que le ayudaron a describir más sobre la famosa comida tradicional de nuestro país, en su visita a Coyoacán, que compartió mediante sus redes.
