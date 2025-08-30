Julián Quiñones, el delantero mexicano que no fue considerado en la reciente convocatoria de la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre, respondió de la mejor manera en el arranque de la temporada 2025-26 de la Liga Profesional Saudí.

Con un gol en la Jornada 1, el exjugador de Atlas y América demostró que su olfato goleador sigue intacto, contribuyendo a la victoria 3-1 de su equipo, Al-Qadisiya, frente al Al-Najma SC.

Este tanto, además de darle los tres puntos a su club, parece un mensaje claro para el seleccionador mexicano, pues demostró que está listo para brillar al ataque.

Lee también: Los 10 porteros mundialistas que ha tenido la Selección Mexicana

El partido, disputado en casa, mostró a un Al-Qadisiya sólido y ambicioso, con la mira puesta en competir contra gigantes como Al-Hilal y Al-Nassr, los favoritos para dominar la Liga.

El gol de Quiñones llegó en el minuto 45, justo antes del descanso, consolidando la ventaja de su equipo.

¿Cómo fue el gol de Julián Quiñones?

La jugada comenzó por la banda derecha, donde un compañero avanzó con el balón y envió un centro preciso.

Quiñones ganó la posición en el área y definió con calma ante la salida del portero rival, colocando el 2-0 parcial.

Primer partido de la temporada en Arabia y Julián Quiñones 🇲🇽 ya se hizo presente con un gol. Vaya manera de comenzar la campaña para el atacante mexicano, quien recientemente quedó fuera del Tri para la fecha FIFA de septiembre.



⚽️✅



pic.twitter.com/o81yBLt8RJ — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 30, 2025

Este tanto, el segundo de los "rojos", reflejó la calidad colectiva del equipo y el instinto goleador del mexicano-colombiano.

El encuentro terminó con un 3-1 a favor de Al-Qadisiya, gracias a los goles del italiano Mateo Retegui, quien abrió el marcador al minuto 5 y selló la victoria en el 90+5.

Por su parte, Al-Najma SC descontó al 54’ con un tanto de Ali Jasim, pero no logró igualar el ritmo del equipo local.

La afición de Al-Qadisiya celebró el debut triunfal, con Quiñones como una de las figuras destacadas del partido.

La temporada pasada, Quiñones dejó huella en su primera campaña con Al-Qadisiya, anotando 25 goles entre Liga y Copa. Aunque no conquistó el título de goleo, su impacto lo consolidó como uno de los fichajes más destacados de la Liga de Arabia.

Este año, el mexicano busca mantener su nivel y seguir siendo un referente en el ataque de su equipo.