La Final de la Leagues Cup fue tema de conversación porque más allá de que Messi se fue derrotado (0-3), los equipos protagonizaron una riña al finalizar el partido.

Entre empujones, puñetazos e incluso escupitajos, jugadores de ambos equipos perdieron la cabeza y dieron mucho de que hablar, sobre todo en redes sociales.

Luis Suárez perdió la cabeza en la final de la Leagues Cup / Foto: Capturas

Sin embargo, otro tema controversial ha salido a la luz sobre la victoria de Seattle Sounders, y es que en la transmisión del partido, se vio que la organización tuvo que cambiar el nombre que venía grabado en el trofeo, porque ya tenía 'Inter Miami CF'.

¿Qué pasó en la transmisión de la Final de la Leagues Cup?

Como se puede apreciar en el siguiente video, la copa que levanta el equipo campeón, en este caso, Seattle Sounders, no tenía su nombre, sino el del equipo de David Beckham.

Alguien me explica que es esta toma que mostró Apple TV al terminar la final de Miami vs Seattle?



pic.twitter.com/BDL3IvrBqy — Analistas (@SomosAnalistas_) September 1, 2025

A raíz de esta polémica, comenzaron las críticas de los usuarios en redes, más que nada señalando a Messi, diciendo que este certamen estaba ya arreglado para que lo ganara el equipo de Miami.

