Luego de regresar a las convocatorias con el Guadalajara, y de ver minutos en la Jornada 7 conta Cruz Azul, Chicharito volvió a subir a sus redes sociales un nuevo video. Sí, de esos que la gente tanto ha criticado.

Esta vez, y como las ocasiones pasadas, también dejó un par de frases que de inmediato dieron de qué hablar entre los seguidores del ex del Manchester United.

El futbolista, aún de Chivas, compartió sus lecciones en su cuenta de Instagram | FOTO: @ch14_

¿Qué dijo el Chicharito en su nuevo video?

El atacante de las Chivas, mostró su rutina diaria en un día en el que va a clases de pilates. Mientras bajaba de su hogar a su carro, aseguró: "Próximamente voy a dar cursos sobre las funadas".

"Cursos para cómo lidiar una funada, o, cursos para cómo generar que te funen", dijo Javier de manera sarcástica, con una sonrisa irónica en su rostro.

Mientras se subía a su carro, abrió la puerta, y, debido a los comentarios que le lanzan, expresó: "Ustedes saben que soy muy tradicional, por eso me abro la puerta", nuevamente, de manera sarcástica.

Finalmente, mostró los ejercicios que realiza en su clase de pilates. Donde al parecer fue acompañado de quien lo graba.

