Días antes de que la Selección Mexicana enfrente sus partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón, el Tri fue víctima de robo y asalto en Estados Unidos.

Ubicados actualmente en Oakland, California, unos ladrones robaron elementos de trabajo y entrenamiento de un camión de la Selección Mexicana.

Según Gibrán Araige, reportero de Televisa, "la mayoría de la afición y de la gente en Oakland dice que tengas mucho cuidado, es una ciudad hasta cierto punto insegura, el hotel está ubicado en el downtown y desafortunadamante ayer tanto la Selección Mexicana como unos colegas de Claro Sports, tuvieron un tema de la delincuencia. Les abrieron una camioneta y les robaron un baúl de artículos para entrenamientos, no saben qué fue lo que les robaron, se llevaron todo el baúl pero venía equipo para el trabajo y los entrenamientos".

Además, reveló que a los periodistas de Claro Sports que hicieron el viaje les dieron un cristalazo en el coche.

Todo esto sucedió de cara a los partidos del sábado 6 de septiembre contra Japón en el Oakland Coliseum y del martes 9 de septiembre contra Corea del Sur en el Geodis Park.

