La final de la Leagues Cup 2025 terminó en escándalo después del triunfo del Seattle Sounders sobre el Inter Miami. Al sonar el silbatazo final, los compañeros de Lionel Messi enloquecieron y empezaron a provocar a los campeones, entre ellos al mexicano Obed Vargas, que recibió un puñetazo en la cara por parte de Sergio Busquets. Sin embargo, el gesto más desagradable lo tuvo Luis Suárez, quien escupió en el rostro al auxiliar Gene Ramírez.

Sin embargo, el integrante del cuerpo técnico del Sounders se tomó el incidente con humor, ya que aseguró que esperaba una mordida por parte del delantero uruguayo.

Lee también Sergio Ramos revela su deseo por ganar un Grammy como músico; "Me quiero dedicar profesionalmente"

Después de la ceremonia de premiación, Ramírez fue cuestionado al respecto y aseguró que "esperaba la mordida", en referencia a los escándalos pasados de Suárez, que mordió en otras ocasiones a sus rivales.

“Esperaba la mordida” JAJAJAJAJA



–El auxiliar de Seattle que fue escupido por Luis Suárez pic.twitter.com/2Tyv3ooh5o — Martinalgui (@MartinoliCuri) September 1, 2025

Todo empezó en el Mundial de Brasil 2014, cuando mordió a Giorgio Chiellini en el partido entre Italia y Uruguay, donde recibió cuatro meses de suspensión.

No obstante, esa no fue la primera ni la última vez. Otros futbolistas como Branislav Ivanovic y Otman Bakkal también fueron víctimas de las mordeduras del exgoleador del Barcelona, Liverpool y Ajax, entre otros.

Por ahora, ni la MLS ni el Inter Miami hablaron al respecto para determinar alguna sanción a Luis Suárez.

Lee también Obed Vargas lanza un mensaje a Javier Aguirre y la Selección Mexicana; "Ojalá me tomen en cuenta"