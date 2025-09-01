Hace unos días, Sergio Ramos sorprendió al mundo entero con la presentación de su primera canción como artista llamada 'Cibeles', dedicada al Real Madrid y su afición. Mientras disfruta sus últimos años como profesional en Monterrey, dio sus primeros pasos como músico, carrera en la que busca destacar como uno de los mejores del planeta.

En entrevista con Pablo Motos, famoso conductor de El Hormiguero, uno de los programas de entretenimiento más populares de España, el defensa central de los Rayados de Monterrey compartió su amor por la música, su intención por dedicarse profesionalmente a su nueva faceta artística y además, su visión de ganar un premio Grammy antes de conquistar otra Champions League en una eventual dirección técnica.

Lee también Obed Vargas lanza un mensaje a Javier Aguirre y la Selección Mexicana; "Ojalá me tomen en cuenta"

Después de confesar que tiene estudios para grabar música en Sevilla y en Madrid, reveló que "la música no es un hobby, es un capricho puntual. Es algo que siempre he tenido dentro y que de una manera u otra quiero dedicarme profesionalmente y compaginarlo porque quiero jugar un año más o dos y aprovechar ese tránsito para hacer música. Me veo el día de mañana ganando una Champions como entrenador pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions como entrenador".

😉 "Me veo ganando una Champions como entrenador... PERO ANTES, UN GRAMMY".



🎵 @SergioRamos, con confianza máxima en su música en @El_Hormiguero. pic.twitter.com/7TqX1EhEc3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 1, 2025

Al ser cuestionado particularmente por su primera canción, Ramos compartió que "es una canción que se la dedico al madridismo y la gente me hablaba como si fuera un tema de desamor pero es todo lo contrario, es un tema de amor. Al final, qué relación de amor no tiene amor y sufrimiento. Cuando me fui al París (Saint-Germain) escribí casi el 60 por ciento de la canción porque me sentía así, al final te sientes dolido porque a nadie le gusta irse del mejor equipo del mundo y eso requiere un sufrimiento y un dolor, que está expresado en la letra".

El video de Cibeles está acompañado de los mejores momentos que vivió Ramos en el conjunto merengue; sin embargo, la letra de la misma deja entrever un sentimiento de resentimiento por haberse marchado.

"Cuando te vas del Madrid, todo pasa a un segundo plano, pasas a ser parte del pasado. Siempre pienso en Florentino (Pérez), si algo le debo al futbol es que hiciera mi fichaje y me llevara al Madrid. Tengo una relación maravillosa con él y me ha ayudado a tener un palco. Gracias a él puedo tener un palco para que mis niños y mi mujer vayan al Bernabéu. Ambos tenemos un amor en común que es el Real Madrid", concluyó, con el fin de aclarar que no tiene mala relación con el presidente del Real Madrid.

Lee también Chicharito volvió a subir a su Instagram un video polémico; "Voy a dar cursos sobre cómo lidiar con las funadas"