El paso del tiempo nos afecta a todos, incluidos nuestros ídolos. Tarde o temprano, los futbolistas que marcaron millones de infancias e inspiraron a miles de jugadores con sus jugadas, anuncian su retiro de las canchas y aunque no quisiéramos, ese tiempo se acerca para Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con Argentina en 2022.

Recientemente, al final de un partido con el Inter Miami, fue cuestionado sobre la posibilidad de que el partido contra Venezuela sea el último que juegue como local en Eliminatorias de CONMEBOL, y contrario al deseo popular, confirmó las sospechas.

"Sí, va a ser especial para mí porque es el último de Eliminatorias, no sé si después habrá amistosos o más partidos pero sí es un partido muy especial donde por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, hermanos, mis padres y lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué será pero vamos con esa intención", declaró Messi.

Este lunes, el bicampeón de América y campeón olímpico con la albiceleste arribó a Argentina después de perder la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders.

Este jueves 4 de septiembre, a las 17:30 horas (de la Ciudad de México), Argentina enfrentará a Venezuela en el estadio Monumental, hogar del River Plate, en lo que será la antepenúltima jornada de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde buscará consagrarse como bicampeón del mundo.

Argentina ya tiene su boleto asegurado a la Copa del Mundo, al ser líder con 35 puntos, 10 por encima de Ecuador.

