A lo largo de la historia, la Copa del Mundo nos ha presentado distintas curiosidades como la vez que un perro recuperó el trofeo robado por un ladrón, goles fantasma o algunas polémicas que quedarán marcadas por la eternidad. Sin embargo, también se han presentado situaciones insólitas como la presencia de hermanos jugando para un mismo país o algunos que fueron convocados por distintas selecciones.

El último caso, presente en Qatar 2022, fue el de Nico e Iñaki Williams, ambos figuras del Athletic Club en LaLiga, que fueron convocados por España y Ghana respectivamente; sin embargo, a lo largo de la historia hay una lista bastante amplia de integrantes de una misma familia que disputaron la Copa del Mundo.

Por más extraño que esto parezca, no fue la primera vez que sucedió. En Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, Jerome Boateng jugó con la selección de Alemania y Kevin-Prince Boateng representó a Ghana. Desde luego, el primero de ellos tuvo mejor desempeño al consagrarse campeón del mundo ante Argentina en 2014.

Los hermanos con más participaciones en Copas del Mundo son Kolo y Yaya Touré, de Costa de Marfil, que defendieron la camiseta de 'Los Elefantes' en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Lamentablemente, en ninguna pudieron avanzar de la fase de grupos.

En el primer Mundial de la historia, en Uruguay 1930, cuatro integrantes de la Selección Mexicana eran hermanos: Manuel y Felipe Rosas, del Atlante, y Rafael y Francisco Garza Gutiérrez, del América. En ese mismo verano, la Selección Argentina tenía a los hermanos Juan y Mario Evaristo; en Francia destacaron Jean y Lucient Laurent.

En Rusia 2018 también hubo cuatro parejas de hermanos y nuevamente México integró la lista con Jonathan y Giovani dos Santos; Marruecos tuvo a Nordin y Sofyan Amrabat; Rusia, presentó a Anton y Aleksei Miranchuk y finalmente, Bélgica llevó a Eden y Thorgan Hazard, quienes dijeron presente también en Qatar 2022.

Otras figuras de hermanos que dijeron presente en Copas del Mundo son: Rene y Willy Van de Kerkhof de Holanda, Zoran y Zlatko Vujovic de Yugoslavia, Ibrahim y Hossam Hassan de Egipto, Ibrahim y Eissa Meer de Emiratos Árabes Unidos, Frank y Ronald De Boer de Holanda, Michal y Marcin Zewlakow de Polonia, Bob y Jack Charlton de Inglaterra, Michael y Brian Laudrup de Dinamarca y Andrew y Jordan Ayew de Ghana.

El único trío de hermanos que jugó una Copa del Mundo lo componen Johnny, Jerry y Wilson Palacios de Honduras, que asistieron a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

