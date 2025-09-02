Santiago Giménez seguirá siendo jugador del Milán. Después de todos los rumores que se hablaron sobre el intercambio entre Roma y Milán que sacaba al mexicano del conjunto 'Rossonero', finalmente todo se resolvió.

Situación que fue explicada por Christian el 'Chaco' Giménez, padre de Santiago, quien reveló los detalles y cómo se vivió el cierre del mercado de fichajes en Europa en el entorno del atacante.

Santiago Giménez, a menos de un año del Mundial 2026, estaría a punto de salir del Milan.

Lee también "Edson Álvarez es basura"; En Turquía ya critican duramente al mexicano luego de su debut con el Fenerbahce

¿Qué dijo el Chaco Giménez sobre la situación de Santiago en el Milán?

Horas después del anuncio oficial que dictaba la estancia del 'Bebote' en el Milán, Christian Giménez, habló sobre lo ocurrido. De acuerdo con el exfutbolisa, hubo ciertos malentendidos y poca comunicación con Igli Tare, presidente deportivo del equipo de la Serie A.

“Hubo confusiones, hubo malos entendidos y ya, para adelante. Santi sabe que tendrá que luchar, como siempre. En el futbol no estás exento a las competencias internas, entonces le toca pelear...Estuvo muy confuso todo", aseveró en una intervención en Fox Sports.

Foto: @miseleccionmx

Además, también contó lo que su hijo le decía ante su posible salida: "Había mucho murmullo hasta el sábado, cuando se trató el tema en una reunión. Se mencionó una opción de intercambio con la Roma, pero la postura de Santi fue clara: ‘Me costó tanto llegar al Milan como para que me saquen de esta manera’. Hablaron y decidieron que continuara”.

Finalmente, el ex del Cruz Azul añadió que Santiago está plenamente convencido de continuar en el Milan, y ahora dejó atrás los rumores de salida: “Él está bien en Milán. Santi está en el lugar donde quiere estar y donde es feliz”, cerró.

Santiago Giménez asiste a Pulisic en victoria del AC Milan / Foto: @acmilan en X

Lee también ¿Cuáles son los apodos más raros en la historia de la Selección Mexicana?