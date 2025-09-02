Pese a que Edson Álvarez debutó como titular en el futbol de Turquía, y que el Fenerbahce ganó, el mexicano no terminó por cumplir las expectativas que se tenían, y la afición del equipo se lo hizo saber mediante las redes sociales.

Esto en parte por que en el entorno del club, no les gustó el estilo de juego de 'El Machín', y lazaron duras críticas que raídamente tomaron fuerza dentro de la fanaticada azteca.

Edson Álvarez manda contundente mensaje a los aficionados del Fenerbahce / Foto: Especial

¿Qué dijo la afición del Fenerbahce sobre Edson Álvarez?

A pesar de que ganó en su visita a Genclerbirligi, la afición del club ha llenado las redes de comentarios de ataque hacia el exjugador del West Ham. Donde argumentan que su manera de jugar no es sólida y que pudieron haberse ahorrado el dinero de su fichaje.

"Según un análisis de 75 minutos, Edson Álvarez es basura", "Edson Álvarez es muy malo, Amrabat es mejor que él", "Cualquier dinero que le dieron a Edson Álvarez deberían recuperarlo y devolver al jugador", es lo que se lee en las respuestas de los aficionados en las redes sociales.

El debut de Edson Álvarez con el Fenerbache 🦅 pic.twitter.com/JzGKdf4FsM — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) September 2, 2025

Además, también compararon a Edson con una leyenda de la NBA, exjugador de los Bulls de Chicago, Dennis Rodman. Esto por que encuentran similitudes en su forma de jugar.

"Edson Álvarez ronda la cancha como Dennis Rodman, literalmente atrapando cada rebote. No hace ningún esfuerzo extra, simplemente se acerca a el balón o está ahí", declaró un aficionado de manera furiosa.

Ya se verá si el canterano del América se gana a la hinchada con el paso de los partidos, porque se sabe que los fanáticos del Fenerbahce, y del futbol turco en general, son de los más pasionales del mundo.

