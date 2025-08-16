David Faitelson siempre se ha caracterizado por ser polémico. Le aprendió bien a su maestro, José Ramón Fernández, con quien actualmente está distanciado debido a que decidió trabajar para Televisa, donde destapó los problemas de adicciones de su mentor.

Recientemente, el comentarista de TUDN se echó de enemigos a los aficionados de Cruz Azul, que en lo han tachado de querer desestabilizar al club por temas personales, ya que se le ha relacionado con Eder Vázquez y Gilberto Palafox, que forman parte del club, pero los conoció en su etapa en la televisora del Ajusco.

¿Qué le hizo la afición de Cruz Azul a Faitelson?

David Faitelson semanas atrás publicó el contrato de Giorgos Giakoumakis, delantero griego de los celestes, quien percibía un sueldo millonario. El comentarista, sin decirlo, dio a entender que alguien había hecho el negocio de su vida al encarecer la compra del futbolista.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar. Hasta Víctor Velázquez, presidente de los cementeros, tuvo que hablar al respecto. Los aficionados de La Máquina estaban más que molestos con David.

Y estuvieron esperando el momento perfecto para hacerle saber a Faitelson es no grato entre los celeste. Fue en la previa del partido ante Santos en el Estadio Olímpico que lanzaron un fuerte mensaje contra el comunicador.

En las rejas del inmueble universitario colgaron una caricatura de David Faitelson, donde lo dibujan como un cerdo. Las imágenes se convirtieron en tema viral en las redes sociales.

Esto deja claro que Faitelson no es bien visto por la nación azul, que desde su punto de vista, todas las críticas se deben a intereses únicamente personales del comentarista de Televisa.

Hasta el momento, Faitelson no ha hecho ningún tipo de comentario al respecto. N obstante, no es una persona que se quede callada, por lo que seguramente les va a responder de manera contundente en sus redes sociales o en aluno de los programas donde aparece.