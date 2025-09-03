La Selección Mexicana estaría afinando detalles para la reapertura del Estadio Azteca en 2026, con un posible enfrentamiento contra Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo.

Este duelo, proyectado para marzo, busca marcar el regreso del Coloso de Santa Úrsula como un escenario de primer nivel, de cara a la inauguración del Mundial 2026, el 11 de junio.

De acuerdo con información que circula en la red, el Tri trabaja intensamente para cerrar este encuentro, que sería un espectáculo de alto calibre para los aficionados y una prueba clave para el proyecto de Javier Aguirre.

El camino rumbo al Mundial 2026, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, no ha sido sencillo. Al no participar en eliminatorias por su condición de sede, el Tri ha enfrentado dificultades para encontrar rivales de peso.

Sin embargo, con el calendario liberándose, selecciones de élite ven con interés visitar Norteamérica para adaptarse al entorno del próximo torneo. En este contexto, Portugal surge como el candidato ideal para un duelo que combine historia, calidad futbolística y un atractivo mediático innegable con la presencia de Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo podría enfrentar la Selección Mexicana a CR7 y compañía?

De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, de Fox Sports, en el programa 'La Última Palabra', las negociaciones con Portugal están avanzadas, aunque no cerradas.

“Uno de los partidos (en marzo) se va a jugar en México para reinaugurar el Azteca y es muy probable o están buscando que sea Portugal el rival. Todavía no está cerrado, lo que sí te digo, son dos selecciones seguras dentro del Top 10 y probablemente Top 8”, afirmó Rodríguez.

Este encuentro sería parte de una ventana FIFA en la que México planea medirse a dos equipos de élite.

Enfrentar a Portugal, una potencia futbolística con figuras como CR7, representaría una oportunidad única para medir el nivel del equipo mexicano y generar expectativa entre los aficionados.

Mientras tanto, la FMF ya tiene confirmada una serie de amistosos rumbo al Mundial.

Entre ellos destacan, el más próximo México vs. Japón (6 de septiembre, Oakland Coliseum), México vs. Corea del Sur (9 de septiembre, Geodis Park, Nashville), México vs. Colombia (11 de octubre, AT&T Stadium, Texas), México vs. Ecuador (14 de octubre, Estadio Akron, Guadalajara), México vs. Uruguay (15 de noviembre, TSM Modelo, Torreón) y México vs. Paraguay (18 de noviembre, San Antonio, tentativamente).