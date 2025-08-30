A menos de un año del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, la emoción comienza a sentirse. Las selecciones que ya están clasificadas ya comienzan a preparar sus estrategias y duelos amistosos, con entrenadores ajustando tácticas y convocando a los mejores talentos para representar a sus países en el escenario más grande del futbol.

Las sedes ya comienzan a alistarse para recibir a millones de aficionados. Los comentaristas, con su pasión y análisis, calientan motores para narrar cada gol y jugada memorable, mientras los jugadores, desde estrellas consolidadas hasta jóvenes promesas, sueñan con alzar la copa.

Con la llegada de este gran evento, es inevitable volver la mirada a ediciones pasadas y recordar anécdotas que han marcado la historia de los Mundiales tanto dentro como fuera de la cancha.

Tal y como sucedió con los comentaristas de la entonces Televisa Deportes, Enrique Bermúdez, Javier Villa y Lalo Trelles, quienes se llevaron un tremendo susto durante el Mundial de 2006, en Alemania.

Durante una charla que tuvieron hace algunos años en el podcast 'La Pelota al que sabe', tanto el Perro como Villa relataron aquel episodio que le hizo pasar un momento desafortunado.

¿Por qué motivo los comentaristas de Televisa fueron encañonados?

Según las palabras del 'Perro', la empresa de Emilio Azcárraga les había rentado unas camionetas de gran tamaño para trasladarse en las ciudades alemanas, pero en uno de esos trayectos algo se salió de control y terminaron encañonados por unos individuos locales.

"Televisa nos rentó unas camionetas Peugeot, francesas, y Lalo Trelles parecía iraní, iraquí, de allá de Pakistán", comenzó platicando el 'Perro' Bermúdez.

Mientras se trasladaban de Núremberg a Múnich, cuando un automóvil con personas vestidas de civil se les emparejó y les señaló que se orillaran. Sin embargo, por temor a ser asaltados, Bermúdez indico a Villa, que era el conductor, que se escabulleran, lo cual consiguieron por unos minutos, ya que el vehículo les volvió a dar alcance y los detuvieron en una gasolinera.

Al ser detenidos los tres comentaristas de Televisa fueron encañonados con pistolas, empero, los hombres del auto resultaron ser policías, quienes al ver el tamaño de la camioneta y el aspecto de Lalo Trelles decidieron indicarles el alto.

El motivo por el que los detuvieron fue porque días atrás habían reportado el robo de ese tipo de autos y además en la ciudad esperaban la presencia de extremistas o terroristas.

"De repente se nos emparejan en la carretera, los mismos (individuos), con la pistola y sacaron ya una torreta y los seguimos a una gasolinera", dijo Paco Villa.

"Ahí nos ponen 'cuete' (en la cabeza) a Paco, a mi otro y a Trelles; nos bajan y encañonados... Lalo Trelles les enseña el gafete: 'Somos comentaristas', y le agarran la licencia y se la avientan", agregó el Perro.

Pero la barrera del idioma fue un factor determinante, pues el poco dominio del alemán casí provocó que la situación escalara de tensión. Por lo que el Perro Bermúdez se puso a narrar un partido, cosa que, por 'chusca' que parezca, hizo que los policías se confundieran.

“Le empecé a narrar porque esos güeyes no nos entendían. ‘Viene un tiro y gol’, dije. Me ve ‘¿qué pedo?’, ‘soy narrador de futbol’ (...) Total que intenté hablar ingles y no, su pinche ingles y mi inglés de Tlaquepaque no pudimos hacer nada, pero yo salve a todos”, apuntó el Bermúdez.

Al final el Bermúdez sacó su pasaporte, para que los oficiales comprobaran que se trataba de comentaristas deportivos y no de delincuentes.