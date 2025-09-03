Hugo Sánchez se convirtió en el máximo referente del futbol mexicano. No s para menos, es una de las leyendas vivientes del Real Madrid, equipo con el que ganó cuatro veces el Pichichi.

Sin embargo, pese a que fue el delantero más temible de los 80, el mexicano nunca fue considerado para ganar el Balón de Oro, lo que despierta la duda entre los aficionados de cuál fue el motivo de esa decisión.

¿Por qué Hugo Sánchez nunca ganó el Balón de Oro?

Actualmente, cada año se genera un gran debate sobre qué jugador debe ser elegido el ganador del Balón de Oro. La duda se ha hecho más grande una vez que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dejaron de dominar dicho galardón.

No obstante, en el pasado varias figuras del deporte se quedaron con las ganas de recibir ese premio. Más de uno se sorprendería al saber que Pelé, Diego Armando Maradona y Hugo Sánchez nunca fueron acreedores de tal reconocimiento.

Hugol tuvo los méritos suficientes para ser nombrado el mejor futbolista de la temporada. Cinco Pichichis lo avalan (uno con el Atlético y cuatro con el Real Madrid), más una Bota de Oro; además de varios títulos colectivos.

Lamentablemente para la causa del canterano de Pumas, siempre fue borrado de la lista de nominados. El motivo es muy sencillo y a la vez injusto, ya que France Football, revista que otorga ese galardón desde 1956 únicamente consideraba a los europeos.

Fue hasta 1994 que comenzaron a contemplar a jugadores de otros continentes. Es por ese motivo que brasileños y argentinos lograron ganarlo en los últimos años. Cabe recordar que en 1989 se otorgó el Super Balón de Oro a Alfredo Di Stéfano, como reconocimiento especial a sus éxitos en el siglo pasado.

La revista española Don Balón sí reconoció en un par de ocasiones a Hugo Sánchez. Foto: Especial

Hugo Sánchez se tuvo que conformar con un par de trofeos que daba Don Balón, la versión española del Balón de Oro de la revista France Football. Aunque el mexicano siempre reprochó el hecho de que jamás lo contemplaron para ser laureado con el esférico áureo.

"En su momento no lo gané porque me discriminaron, ya que en esa época los jugadores del continente americano que jugábamos en Europa no calificábamos para ganar el Balón de Oro.

"Pude haberlo ganado en dos o tres ocasiones en mi mejor momento en el Real Madrid. Pero Maradona y yo fuimos discriminados. Por ello no me trae grandes recuerdos. Creo que de esos tres Balones de Oro que ganó Marco Van Basten, me correspondían uno o dos", comentó Hugo Sánchez.