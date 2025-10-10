Chucky Lozano y Chicharito Hernández crearon la jugada que hizo vibrar a todo México. En el debut del Mundial de Rusia 2018 ante Alemania, ambos orquestaron el contragolpe que acabó en el histórico gol con el que el Tri se impuso 1-0.

En ese momento ambos eran figuras de sus respectivos equipos en Europa. Casi ocho años después, el presente es totalmente diferente para ambos jugadores. Lozano está en la MLS y CH14 en el ocaso de su carrera, donde se ha metido en más de una polémica por su faceta de creador de contenido.

Lee también Gilberto Mora dice adiós al Mundial; la joya mexicana retornará con los Xolos de Tijuana

¿Qué opina Chucky Lozano de Chicharito Hernández?

Javier Hernández ha tenido muchas dificultades en sus últimos años dentro del futbol: dejó de ser convocado a la Selección Mexicana, sufrió una seria lesión y genera mucho ‘hate’ en redes sociales debido al contenido que ofrece en sus distintas plataformas digitales.

Pese a todo, Hirving Lozano prefiere dejar toda la polémica a un lado y fue tajante al señalar que él continúa viendo a Chicharito como su ídolo, por lo que no tiene nada malo que hablar de su compañero.

Chicharito y Chucky Lozano festejan el gol contra Alemania en Rusia 2018. Foto: Imago7

“Es un ídolo para mí. Cuando llegué a la Selección, me arropó mucho y fue fantástico. Todo el tiempo que lo conocí, era una persona increíble y en lo personal, yo no tengo nada que decir en contra de él”, contó en charla con TUDN.

Pese a todas las críticas que caen encima de CH14 por el paupérrimo desempeño dentro de la cancha con Chivas, Chucky Lozano señaló que nadie habla de que el delantero sufrió una seria lesión en el LA Galaxy que lo mermó mucho y es consciente de que por eso perdió mucho de su instinto de ‘killer’.

“Yo creo que le afectó mucho lo de su rodilla, él llegó lesionado a Guadalajara, se rompió los cruzados y eso le afectó mucho. Para mí, es un es un jugador de área matón, tiene esa chispa en la en el área, le ha costado un poco”, agregó el Chucky Lozano, quien busca un lugar en el Mundial 2026.