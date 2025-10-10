Hace algunas horas comenzó trascender que Christian Pulisic, Antonee Robinson y Alejandro Zendejas, jugador del América, podrían perderse el partido amistoso de Estados Unidos contra Ecuador y este viernes las Águilas confirmaron la lesión del futbolista de la Liga MX.

“Tenemos algunos problemas con jugadores como Christian, que no entrenó hoy, y Antonee Robinson, y necesitamos evaluar mañana si pueden estar disponibles o no. No creemos que Alex sea parte del encuentro de mañana”, dijo en su momento el entrenador Mauricio Pochettino.

Luego de una larga ausencia, Alejandro Zendejas había sido considerado de nuevo con su combinado nacional para lo compromisos de septiembre. Para la Fecha FIFA de octubre el jugador azulcrema volvió a ser convocado, pero la novedad es que no tendrá actividad.

A través de sus redes sociales y sitios digitales, el América lanzó un comunicado oficial donde detalló de las afectaciones que le impedirán a Zendejas cumplir con compromiso con el equipo estadounidense.

¿Qué tipo de lesión presentó Alejandro Zendejas?

El atacante del equipo americanista, Alejandro Zendejas, sufrió una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo durante su estadía con los estadounidenses, situación que no le permitirá salir al campo de juego para los duelos amistosos de su selección.

"PARTE MÉDICO. El Club América informa que nuestro jugador Alejandro Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos. Nuestro jugador permanecerá concentrado durante su proceso de recuperación", fue lo que informó el club del futbol mexicano en su cuenta de X.

Aunque al parecer no se trata de una lesión grave, el jugador del América está en duda para ser considerado para participar en el Clásico Joven programado para el próximo 18 de octubre, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025