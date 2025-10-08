Omar Bravo, exjugador de la Selección Mexicana y de las Chivas, se ha convertido en noticia en los últimos días, esto luego de que se diera a conocer que fue detenido tras haber sido acusado de abuso sexual en contra de una menor.

Fue en las últimas horas del sábado pasado, 4 de octubre, cuando el exgoleador del Rebaño Sagrado fue detenido por la Fiscalía del Estado de Jalisco, bajo los señalamientos ya mencionados y al día siguiente trascendió que fue trasladado el penal de Puente Grande, a la espera de la audiencia de vinculación a proceso.

Desde que se dio a conocer el hecho, el entorno del futbol mexicano se ha convulsionado, y poco a poco se han ido revelando más detalles de la situación del exdelantero, a quien se le acusa de haber abusado sexualmente de una adolescente de 17 años en distintas ocasiones, desde que la víctima tenía aproximadamente 10 u 11 años.

Esta situación podría agravar la situación de Omar Bravo, quien, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 10 años en prisión.

Durante una entrevista con la reportera Ahtziri Cárdenas, el abogado penalista Juan Soltero, representante de la víctima, dio detalles más a fondo sobre el delito que habría cometido el exfutbolista y su relación con la menor afectada.

¿Cuál era la relación entre Omar Bravo y la menor que lo acusa de abuso?

"(La madre de la vícitma) nos hace saber que se acababa de enterar que su pareja sentimental (Omar Bravo) estaba llevando a cabo ciertos actos con la niña y que ella no tenía conocimiento hasta ese día. Me comenta que ella tenía viviendo unos siete u ocho años con él y que esta conducta que realizaba el futbolista la venía haciendo desde hace seis o siete años", explicó Soltero al mencionar que tanto el exdelantero y la menor vivían bajo el mismo techo.

"Nos explica que llevaba a cabo tocamientos constantemente hacia la menor el hoy imputado. Estos tocamientos eran debajo de la ropa, sin llegar a la copula. (...) Al vivir bajo el mismo techo la menor corría un riesgo constante al estar en la misma casa sufriendo ese ataque sexual continuo", agregó.

"La mamá y el exfutbolista son pareja sentimental desde hace varios años, la señora tiene tres hijas, de las cuales no son de Omar, son de su pareja anterior, el exfutbolista no es su papá", detalló. "(La víctima) es la más grande de las tres, por necesidad de la cautela que requiere este tipo de delitos omitiremos los nombres, inclusive las edades, pero sí decirte que ella es la más grande, respecto a si hubo otros temas con las otras menores, se está revisando con la mamá".