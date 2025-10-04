En un evento que combinó música y pasión futbolera, el reggaetonero colombiano Feid desató la euforia en la 'Monumental Plaza de Toros' de la Ciudad de México durante su concierto ‘Caferxxo’.

Lee también: ¿Necaxa le pone su nombre a sus cosas para que Gago no se las robe cuando lo corran?

Miles de fans acudieron al espectáculo, pero la sorpresa de la noche no fue solo musical: el DJ de Feid lució en el escenario la que sería la nueva camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, generando revuelo entre los aficionados al futbol.

¿Cómo luce que sería la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

La camiseta, misma que ya ha sido filtrada en otras por diversas rutas previamente en redes sociales, es completamente verde, con detalles que evocan herencia cultural de México.

Las icónicas tres rayas de Adidas en los hombros son blancas, mientras que el cuello y los puños de las mangas destacan en rojo.

El elemento más llamativo es el disñeo muy parecido a una parte del calendario azteca plasmado en un tono verde más intenso, un diseño que rinde homenaje a la histórica camiseta usada por el Tricolor en el Mundial de Francia 1998.

La filtración de la playera del Tricolor no es exclusiva del concierto de Feid. Y es que recientemente el exfutbolista italiano Alessandro Del Piero, campeón del mundo en 2006, también compartió en su cuenta de Instagram una imagen con las nuevas camisetas de las selecciones patrocinadas por Adidas, incluyendo la de México.

La publicación de Del Piero mostró tanto la camiseta de local, con el calendario azteca, como la de visitante, que es blanca con detalles en negro y rojo, y lleva el logo de Adidas Originals sobre el número de cada jugador.

Esta doble filtración ha despertado la emoción de los aficionados, aunque aún se espera el anuncio oficial de Adidas.

A lo largo de 2025, diversas versiones de la camiseta han circulado en redes, pero la presentada en el ‘Caferxxo’ y por Del Piero ha ganado fuerza como la definitiva, a solo ocho meses del inicio del Mundial 2026.