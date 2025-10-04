Brasil, selección que ha sido cinco veces monarca dentro del Mundial Sub 20, fue derrotada por 1-0 ante el cuadro de España en lo que fue la última jornada del Grupo C, quedando eliminada por primera vez en la Fase de Grupos del torneo juvenil.

El conjunto español fue cuadro que cosechó el triunfo en el Estadio Nacional de Santiago. Al arrancar el segundo tiempo, un pase al área del mediocampista Pablo García dejó al delantero Iker Bravo frente al portero, al que superó con un ligero tiro cruzado en el minuto 47.

Eso fue suficiente para que la Canarinha juvenil sufriera el revés y con ello se consumara la eliminación, situación que nunca le había ocurrido en una Fase de Grupos del Mundial de la categoria.

Así pues, la Verdeamarela se despidió del Mundial Sub 20 de Chile 2025, como sotanero del Grupo C con un solo punto, fracaso que une a la lista de reveses que ha sufrido Brasil desde Qatar 2022, cuando dio inicio una extraña maldición.

¿De qué trata la 'Maldición del gato'?

Todo comenzó en aquel el 7 de diciembre de 2022, cuando antes del partido de Brasil ante Croacia por los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022, Vinicius Junior acudió a la conferencia de prensa. Sin embargo, su charla con los medios fue interrumpida por un gato que trepó al estrado casi al frente del jugador brasileño.

Pero lo peor ocurrió cunado el jefe de prensa de Brasil, tras acariciarlo, lo tomó por el lomo y lo soltó contra el suelo, desatando el asombro de los presentes. Vinicius no pudo contener la risa entre el nerviosismo y todo quedó en una anécdota, para algunos divertida y para muchos otros indignante.

Como fuera, misteriosamente, desde ese momento la selección de Brasil se ha sumergido en una racha negativa, despertando la curiosidad de los supersticiosos y no los que no creen este tipo de casualidades.

Aunque el conjunto juvenil ganó el Sudamericano Sub 20, la debacle en todos los niveles del cuadro brasileño ha sido predominante.

¿Qué ha pasado desde Qatar 2022?

Brasil llegó a Qatar 2022 como uno de los favoritos, pero el resultado no fue el esperado. Tite dirigió aquella justa, en el cual los brasileños llegaron hasta Cuartos de Final, pues perdieron en tanda de penaltis ante Croacia.

Renuncia de Tité, después de seis años

derrota vs. Marruecos y Senegal en amistosos.

Empate de local vs. Venezuela, por segunda vez en la historia de las Eliminatorias

Derrota ante Uruguay por primera vez en 22 AÑOS

Neymar se rompe el ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda

Derrota vs. Colombia por primera vez en la historia por Eliminatorias.

Pierde ante Argentina y termina el invicto histórico como local por Eliminatorias

El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro destituyó al Presidente de la CBF

Primera vez en la historia que pierde tres partidos consecutivos de Eliminatorias

Más goles recibidos en seis partidos que en todas las Eliminatorias anteriores.

No clasifican a los Juego Olímpicos por primera vez en 20 años perdiendo ante Argentina.

Eliminados en Cuartos de Final de la Copa América 2024 por penales ante Uruguay.

Derrota vs. Paraguay, por primera vez 16 AÑOS en Eliminatorias.

Derrota como local por Eliminatorias por primera vez en la historia

Derrota 0-6 vs. Argentina en el Sudamericano Sub 20, siendo la peor en la historia de su categoría.

Derrota contra Argentina en los dos partidos por Eliminatorias a un Mundial por primera vez

Recibió cuatro goles en un partido de Eliminatorias por primera vez en la historia

Quinto puesto en Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Derrota en Argentina después de 20 años, siendo la primera vez en la historia que recibe cuatro goles en un partido de Eliminatorias.

Eliminado en Fase de Grupos del Mundial Sub-20 2025 por primera vez en la historia.

¿Será la maldición del 'Michi', o una simple coincidencia?