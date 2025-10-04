La Selección Mexicana Sub-20 logró su boleto a los octavos de final del Mundial de la categoría, que se disputa en Chile, tras imponerse a Marruecos, uno de los equipos revelaciones del torneo.

Sin embargo, el triunfo quedó opacado por la preocupante lesión de Mateo Levy, delantero del equipo, quien sufrió una conmoción cerebral durante el encuentro.

Lee también: ¿Cuándo y contra quién jugará la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El equipo dirigido por Eduardo Arce enfrentó un partido complicado ante un conjunto marroquí bien organizado, que neutralizó los intentos mexicanos en la primera mitad.

Arce sorprendió al alinear a dos delanteros centros, incluyendo a Mateo Levy, canterano de Cruz Azul, quien no había visto minutos ante Brasil y España.

El joven atacante mostró entusiasmo, presionando la salida de Marruecos, pero las oportunidades de gol fueron escasas debido al sólido bloque defensivo rival.

¿Cómo sucedió la lesión de Mateo Levy?

El momento más alarmante llegó en la primera media hora, durante un tiro de esquina a favor de México. Levy, en su intento por conectar el balón, chocó violentamente con el defensa marroquí Naim Byar, quien le cayó en la cabeza.

🚨¡Se prenden las alarmas! 🚨Mateo Levy queda noqueado en el césped



📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-20 en VIX! 🟠 pic.twitter.com/4GgelAVC2n — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 4, 2025

El impacto fue tan severo que el mexicano perdió el conocimiento de inmediato. Su compañero Gilberto Mora intentó hablarle, pero al no obtener respuesta, lo colocó de lado para evitar complicaciones.

Los médicos de la Selección Mexicana ingresaron rápidamente al campo y, tras evaluar al jugador, hicieron la seña de que no podía continuar.

Levy salió en camilla, con el cuello inmovilizado, rumbo a la enfermería. Minutos después, se confirmó que el delantero había sufrido una conmoción cerebral.

El cuerpo médico actuó bajo los protocolos establecidos, trasladándolo para realizarle estudios que garantizaran su salud.

La afición y el equipo contuvieron el aliento mientras esperaban noticias sobre el estado del joven futbolista.

¿Cuál es el estado de salud de Mateo Levy?

Tras el partido, la Selección Mexicana emitió un comunicado oficial:

"El estado actual del jugador Mateo Levy es estable. Se encuentra bajo el protocolo de conmociones y paulatinamente se volverá a incorporar a sus actividades deportivas", se lee en el comunicado.

Actualización:



El estado actual del jugador Mateo Levy es estable. Se encuentra bajo el protocolo de conmociones y paulatinamente se volverá a incorporar a sus actividades deportivas. https://t.co/TftiXMdqPb — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

El Tricolor ahora se prepara para los octavos de final con la esperanza de recuperar pronto a su delantero.