Gilberto Mora, a sus 16 años, está convertido en una autentica figura del futbol mexicano. Luego de sobresalir en Liga MX con Xolos y tener un llamado con la Selección Mayor que se coronó en la Copa Oro pasada, ahora brilla en el Mundial Sub-20 que se juega en Chile.

En los tres partidos de la fase de grupos el juvenil oriundo de Chiapas fue determinante: dio asistencia ante Brasil, anotó doblete frente a España y logró el gol de la clasificación ante Marruecos.

¿Cómo son los memes de Gilberto Mora?

Apenas concluyó el partido ante Marruecos, las redes sociales se llenaron de cosas referentes a Gilberto Mora, la joya de 16 años del futbol mexicano que pinta para cosas grandes.

Los que sin duda más llamaron la atención fueron los memes, en los que no sólo alaban al juvenil tricolor, unos ya lo ponen como el sucesor del mismísimo Diego Armando Maradona.