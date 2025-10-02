Gilberto Mora es el tema de novedad a nivel internacional. El jugador de Xolos ya era considerado uno de los futbolistas a seguir en el Mundial Sub-20 que se realiza en Chile, pero tras su doblete contra España aumentaron los reflectores sobre su persona.

Primero la prensa ibérica no se cansó de elogiarlo e incluso lo nombraron ya como un crack. Ahora en el país donde se lleca a cabo la Copa del Mundo lo consideran el jugador diferente y les gustaría tener uno así en su selección.

¿Qué dicen en Chile de Gilberto Mora?

Después de que Gilberto Mora se convirtió en el héroe de la Selección Mexicana ante España con sus dos goles, por todos lados están mencionando el nombre del canterano de Xolos.

En Chile, país anfitrión del Mundial Sub-20, están destacando las actuaciones del futbolista mexicano. Incluso aseguraron que La Roja carece de un elemento como él que cambie el rumbo de los partidos.

El cuadro andino debutó con victoria ante Nueva Zelanda y cayó frente a Japón, por lo que pone en vilo su clasificación. Leonardo Véliz, que en el pasado fue entrenador de la Sub-20 chilena, lamenta que su combinado carece de alguien como Mora.

“Hace años hemos halagado y glorificado a un jugador que era lo contrario que pedimos hoy en día, el creativo, el Mora de México, que lo vi con la selección adulta. Ante España hizo dos goles. Un jugador con 17 años ya titular con la Selección Mexicana. Ese jugador distinto no lo tenemos.

"Nosotros vanagloriamos a un jugador que apodamos el King (Arturo Vidal), el todoterreno, que es lo contrario a lo que pedimos en el futbol chileno. Hoy en día si pedimos un jugador corajudo todos lo tienen. Esa figura nos cuesta encontrarla", comentó.

Por su parte, el comentarista Víctor Cruces señaló que el hecho de que haya salido Gilberto Mora es resultado del buen trabajo que se está haciendo en el futbol mexicano con los jóvenes.

"De repente encontramos que el futbol mexicano no saque la figura, que haya tenido un par de años malos, que no tiene descenso, que le ha costado mucho a nivel internacional, que va a la Copa Oro, porque es una obligación, pero hoy denota también que México está haciendo un buen trabajo en las bases", concluyó.